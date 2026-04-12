One-Day Cup, League 2, Women
Northamptonshire Steelbacks vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
307
KEN
268
Kent vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
246
DER
243
Sussex Sharks vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
217
KEN
218
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLA
354
Kent vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
MID
Worcestershire Rapids vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
KEN
Gloucestershire vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
KEN
Kent vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
LEI