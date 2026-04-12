Kent

Kent

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Alice Grant

England

Amy Gordon

England

Coco Streets

England

Ella Darlington

England

Elsa Barnfather

England

Emily Thompson

England

Genevieve Jeer

Grace Poole

England

Hannah Hardwick

England

Hollie Young

Isabella James

England

Isobel Kirby

England

Izzy Cloke

Jemima Spence

England

Jessica Bird

England

Jodie Hobson

England

Kelly Shannon Castle

England

Laura Bailey

England

Madeleine Blinkhorn-Jones

England

Matilda Crystal Callaghan

Megan Sarah Belt

England

Megan Sturge

England

Molly Davies

Molly Willow Davis

Olivia Barnes

Rachel King

Reese Nash

Sophie Singer

England

Sydney Gorham

England

Tilly Callaghan

England

Zeena Bilal

England

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played5
Won2
Drawn0
Lost3
No result0

Kent Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Warwickshire

Warwickshire

3rd Place

3rd Place

Punjab Panthers

Punjab Panthers

Somerset

Somerset

Glamorgan

Glamorgan

Lancashire

Lancashire

Essex

Essex

Leicestershire Foxes

Leicestershire Foxes

Winner of SF2

Winner of SF2

Yorkshire

Yorkshire