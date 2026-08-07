Jaykishan Anilbhai Kolsawala

Jaykishan Anilbhai Kolsawala

wicket keeper

Full name:Jaykishan Anilbhai Kolsawala
Nationality:India
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Mumbai Spartans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1042
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1042
Innings1741
Not outs100
Runs4351157
Balls Faced98714513
Avg27.1828.757
SR44.0779.3153.84
Fours70131
Fifties210
Sixies220
Highest64937
Hundreds000

Another Players

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