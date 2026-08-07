Jaykishan Anilbhai Kolsawala
wicket keeper
|Full name:
|Jaykishan Anilbhai Kolsawala
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|4
|2
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|4
|2
|Innings
|17
|4
|1
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|435
|115
|7
|Balls Faced
|987
|145
|13
|Avg
|27.18
|28.75
|7
|SR
|44.07
|79.31
|53.84
|Fours
|70
|13
|1
|Fifties
|2
|1
|0
|Sixies
|2
|2
|0
|Highest
|64
|93
|7
|Hundreds
|0
|0
|0