Mumbai Spartans

Mumbai Spartans

Gender:Men

Players

2026 Players

Amit Verma

India

Asad Ullah Khan Pathan

India

Bharat Chipli

India

Bipul Sharma

India

Carlos Ricardo Brathwaite

Barbados

Chadwick Antonio Kirkpatrick Walton

Jamaica

Faiz Yakub Fazal

India

Ishwar Haribhai Chaudhary

India

Isuru Udana Tillakaratna

Sri Lanka

Jaykishan Anilbhai Kolsawala

India

Konganda Charamanna Cariappa

India

Manan Sharma

India

Mausif Khan

India

Rahul Yadav

Shanthakumaran Sreesanth

India

Shoaib Khan

Oman

Suboth Bhati

India

Sunil Kamat

Suresh Kumar Raina

India

Yogesh Nagar

India

Another teams

Hyderabad Kingsmen

Hyderabad Kingsmen

Tbc A

Tbc A

Rawalpindi Pindiz

Rawalpindi Pindiz

Reyes de Arganda

Reyes de Arganda

Kowloon Cricket Club

Kowloon Cricket Club

India Captains

India Captains

Madrid Superstars

Madrid Superstars

Dhumketu

Dhumketu

Durbar

Durbar

Royal Riders Punjab

Royal Riders Punjab