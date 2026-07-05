Follow us
2026 Players
Amit Verma
India
Asad Ullah Khan Pathan
Bharat Chipli
Bipul Sharma
Carlos Ricardo Brathwaite
Barbados
Chadwick Antonio Kirkpatrick Walton
Jamaica
Faiz Yakub Fazal
Ishwar Haribhai Chaudhary
Isuru Udana Tillakaratna
Sri Lanka
Jaykishan Anilbhai Kolsawala
Konganda Charamanna Cariappa
Manan Sharma
Mausif Khan
Rahul Yadav
Shanthakumaran Sreesanth
Shoaib Khan
Oman
Suboth Bhati
Sunil Kamat
Suresh Kumar Raina
Yogesh Nagar
Hyderabad Kingsmen
Tbc A
Rawalpindi Pindiz
Reyes de Arganda
Kowloon Cricket Club
India Captains
Madrid Superstars
Dhumketu
Durbar
Royal Riders Punjab