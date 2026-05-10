Josaia Baleicikoibia

Josaia Baleicikoibia

bowler

Full name:Josaia Baleicikoibia
Nationality:Fiji
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Fiji

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings22
Overs4.04.0
Balls--
Maidens00
Runs4848
Wickets00
Avg00
SR00
Eco1212
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings66
Not outs00
Runs8989
Balls Faced9797
Avg14.8314.83
SR91.7591.75
Fours77
Fifties00
Sixies22
Highest3131
Hundreds00

Josaia Baleicikoibia Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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