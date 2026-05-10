Katy Cobb

Katy Cobb

all rounder

Full name:Katy Cobb

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs30
Wickets2
Avg15
SR21
Eco4.28
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs1
Runs1
Balls Faced1
Avg0
SR100
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest1
Hundreds0

Katy Cobb Schedule & Results

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