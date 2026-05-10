One-Day Cup, League 2, Women
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLAM
354
Glamorgan vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
GLAM
239
SUS
241
all rounder
|Full name:
|Katy Cobb
|League
|T20
|Matches
|2
|Innings
|2
|Overs
|7.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|30
|Wickets
|2
|Avg
|15
|SR
|21
|Eco
|4.28
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|2
|Innings
|1
|Not outs
|1
|Runs
|1
|Balls Faced
|1
|Avg
|0
|SR
|100
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|1
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLAM
354
One-Day Cup, League 2, Women
GLAM
239
SUS
241