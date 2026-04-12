Glamorgan

Glamorgan

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abbey Freeman

Abigail Johanna Freeborn

England

Amy Wheeler

Anna Mae Shearn

Aylish Cranstone

England

Bea Ellis

Bethan Ellis

England

Bethan Gammon

Charlotte Katie Scarborough

England

Charlotte Lambert

England

Daisy Jeanes

Daisy Mullan

England

Ellie Anderson

England

Emily Burke

Emma Jones

England

Emma Kate Marlow

England

Erin Vukusic

Eve Jackson

Flo Sharman

Gemma Porter

Georgia Louise Parfitt

Isla Thomson

England

Jasmine Westley

England

Katy Cobb

Lauren Parfitt

England

Leah Dobson

England

Libby Thomas

England

Lizzie Eleanor Scott

England

Lydia Clements

England

Mariam Sahabdeen

Megan Janczewski

Megan McColl

Scotland

Megan Sturge

England

Niamh Holland

England

Nicole Reid

Poppy Tulloch

Poppy Walker

Priyanaz A Chatterji

Scotland

Rebecca Halliday

Rose Evans

Sara Phillips

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played5
Won4
Drawn0
Lost1
No result0

Glamorgan Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Gloucestershire

Gloucestershire

Sussex Sharks

Sussex Sharks

Warwickshire

Warwickshire

Hampshire

Hampshire

Essex

Essex

Europe XI

Europe XI

Wild Woods Warriors

Wild Woods Warriors

Punjab Panthers

Punjab Panthers

Kent

Kent

Yorkshire

Yorkshire