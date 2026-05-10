Kitione Tayaga

Kitione Tayaga

Full name:Kitione Tayaga

Teams

2026 Teams

Fiji

Kitione Tayaga Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Dakainivanua, Peni

Dakainivanua, Peni

Kotoisuva, Peni

Kotoisuva, Peni

Cama, Josaia

Cama, Josaia

Kau, Qalo

Kau, Qalo

Vulisere, James

Vulisere, James

Waqavakatoga, Tevita Soko

Waqavakatoga, Tevita Soko

Tabuisulu, Siteri

Tabuisulu, Siteri

Beitaki, Metuisela

Beitaki, Metuisela

Vuniwaqa, Peni Volavola

Vuniwaqa, Peni Volavola

Sokovagone, Apete

Sokovagone, Apete