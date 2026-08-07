Luqman Butt
all rounder
|Full name:
|Luqman Butt
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|24
|29
|6
|Innings
|5
|14
|13
|6
|Overs
|15.5
|63.4
|45.0
|16.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|15
|1
|0
|Runs
|146
|207
|294
|154
|Wickets
|7
|4
|5
|7
|Avg
|20.85
|51.75
|58.8
|22
|SR
|13.57
|95.5
|54
|14.42
|Eco
|9.22
|3.25
|6.53
|9.14
|BB
|4
|2
|2
|4
|4w
|1
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|24
|29
|6
|Innings
|5
|42
|28
|6
|Not outs
|0
|1
|5
|1
|Runs
|149
|1002
|444
|151
|Balls Faced
|86
|1614
|508
|89
|Avg
|29.8
|24.43
|19.3
|30.2
|SR
|173.25
|62.08
|87.4
|169.66
|Fours
|12
|156
|48
|12
|Fifties
|0
|5
|1
|0
|Sixies
|9
|5
|4
|9
|Highest
|49
|111
|79
|49
|Hundreds
|0
|1
|0
|0