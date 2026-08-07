Luqman Butt

Luqman Butt

all rounder

Full name:Luqman Butt
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2025 Teams

Cambodia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches524296
Innings514136
Overs15.563.445.016.5
Balls----
Maidens01510
Runs146207294154
Wickets7457
Avg20.8551.7558.822
SR13.5795.55414.42
Eco9.223.256.539.14
BB4224
4w1001
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches524296
Innings542286
Not outs0151
Runs1491002444151
Balls Faced86161450889
Avg29.824.4319.330.2
SR173.2562.0887.4169.66
Fours121564812
Fifties0510
Sixies9549
Highest491117949
Hundreds0100

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