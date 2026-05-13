Marlon Kevin Alexander Richards

Marlon Kevin Alexander Richards

bowler

Full name:Marlon Kevin Alexander Richards

Teams

2026 Teams

Central Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches399
Innings709
Overs793.360.0
Balls--
Maidens18310
Runs2347214
Wickets8712
Avg26.9717.83
SR54.7230
Eco2.953.56
BB85
4w30
5w11
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches399
Innings656
Not outs112
Runs66567
Balls Faced075
Avg12.3116.75
SR089.33
Fours02
Fifties20
Sixies03
Highest6031
Hundreds00

Marlon Kevin Alexander Richards Schedule & Results

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