Trinidad T20 Festival
Trinidad And Tobago vs Central Sports Club
Trinidad T20 Festival
TRI
126
CEN
191
Central Sports Club vs Preysal Sports Club
Trinidad T20 Festival
CEN
119
PRE
128
bowler
|Full name:
|Marlon Kevin Alexander Richards
|League
|First class
|List a
|Matches
|39
|9
|Innings
|70
|9
|Overs
|793.3
|60.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|183
|10
|Runs
|2347
|214
|Wickets
|87
|12
|Avg
|26.97
|17.83
|SR
|54.72
|30
|Eco
|2.95
|3.56
|BB
|8
|5
|4w
|3
|0
|5w
|1
|1
|10w
|0
|0
|League
|First class
|List a
|Matches
|39
|9
|Innings
|65
|6
|Not outs
|11
|2
|Runs
|665
|67
|Balls Faced
|0
|75
|Avg
|12.31
|16.75
|SR
|0
|89.33
|Fours
|0
|2
|Fifties
|2
|0
|Sixies
|0
|3
|Highest
|60
|31
|Hundreds
|0
|0
Trinidad T20 Festival
TRI
126
CEN
191
Trinidad T20 Festival
CEN
119
PRE
128