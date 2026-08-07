Matthew Hay

Matthew Hay

batsman

Full name:Matthew Hay
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches54
Innings20
Overs12.00
Balls--
Maidens00
Runs620
Wickets10
Avg620
SR720
Eco5.160
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches54
Innings42
Not outs10
Runs7513
Balls Faced8114
Avg256.5
SR92.5992.85
Fours62
Fifties00
Sixies20
Highest4911
Hundreds00

Another Players

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Henry, Matt

Henry, Matt

Jamieson, Kyle

Jamieson, Kyle

Astle, Todd

Astle, Todd

Foulkes, Zak

Foulkes, Zak

Davey, Sean Benjamin

Davey, Sean Benjamin

McKenzie, Angus

McKenzie, Angus

Laughlin, Ben

Laughlin, Ben

Hay, Mitchell James

Hay, Mitchell James

Mariu, Rhys

Mariu, Rhys