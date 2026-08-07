Matthew Hay
batsman
|Full name:
|Matthew Hay
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|Innings
|2
|0
|Overs
|12.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|62
|0
|Wickets
|1
|0
|Avg
|62
|0
|SR
|72
|0
|Eco
|5.16
|0
|BB
|1
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|Innings
|4
|2
|Not outs
|1
|0
|Runs
|75
|13
|Balls Faced
|81
|14
|Avg
|25
|6.5
|SR
|92.59
|92.85
|Fours
|6
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|Highest
|49
|11
|Hundreds
|0
|0