Henry Michael Nicholls

Henry Michael Nicholls

batsman

Full name:Henry Michael Nicholls
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

New Zealand

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches54721011314150
Innings000411
Overs0003.52.01.0
Balls------
Maidens000000
Runs00026175
Wickets000000
Avg000000
SR000000
Eco0006.788.55
BB000000
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches54721011314150
Innings8370918313447
Not outs715113219
Runs29481960100662448311143
Balls Faced58522423112126575702915
Avg38.7835.6312.538.9642.7530.07
SR50.3780.8989.2852.3384.72124.91
Fours3211799731492104
Fifties1214036318
Sixies8180354127
Highest2001243620017867
Hundreds9101470

Henry Michael Nicholls Schedule & Results

County Championship

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Shere Bangla National Stadium, Dhaka

BAN

BAN

221

NZ

NZ

247

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka

BAN

BAN

199

NZ

NZ

198

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chittagong

BAN

BAN

265

NZ

NZ

210

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

Henry Nicholls News

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First hand news about cricketer Henry Nicholls is gathered here especially for you, you can find out his training plan, his motivation to go out and win every time and the tournaments he will be participating in.

Watch, Super Smash | Young surprises himself with unbelievable catch in outfield to dismiss Nicholls

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New Zealand has always been looked up to as one of the best fielding units in the world, and Will Young underlined that again during the Super Smash game against Canterbury in Christchurch. The Central Districts batter pulled off an extraordinary catch at the boundary to end Henry Nidholls’ stay.

Henry Nicholls10:44 AM, 07 August, 2025

AI Simulation, New Zealand tour of Zimbabwe | New Zealand complete tour with another comfortable win

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IND vs NZ | Twitter trolls Kohli-Kishan duo for emulating Pakistan with ridiculous run-out

Henry Nicholls06:19 PM, 02 January, 2023

PAK vs NZ | Twitter reacts to Babar Azam's boldness earning Pakistan crucial wicket of Henry Nicholls amidst severe collapse

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WATCH | Henry Nicholls 'pays homage' to Andrew Symonds with freak dismissal

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Blundell, Tom

Blundell, Tom

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Henry, Matt

Henry, Matt

Hay, Matthew

Hay, Matthew