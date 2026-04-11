Zak Foulkes

Zak Foulkes

batsman

Full name:Zak Foulkes
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

Chennai Super Kings

Durham

New Zealand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches657
Innings947
Overs81.023.025.0
Balls---
Maidens1000
Runs294103184
Wickets11412
Avg26.7225.7515.33
SR44.1834.512.5
Eco3.624.477.36
BB534
4w101
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches657
Innings1043
Not outs000
Runs1222951
Balls Faced3866546
Avg12.27.2517
SR31.644.61110.87
Fours734
Fifties000
Sixies201
Highest491932
Hundreds000

Zak Foulkes Schedule & Results

Indian Premier League

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultSunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

194

CSK

CSK

184

ResultMumbai Indians vs Chennai Super Kings

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

104

CSK

CSK

207

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultChennai Super Kings vs Mumbai Indians

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

160

MI

MI

159

ResultDelhi Capitals vs Chennai Super Kings

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

155

CSK

CSK

159

ResultChennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

208

LSG

LSG

203

ResultLucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

188

CSK

CSK

187

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

One-Day Cup

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Chahar, Deepak

Chahar, Deepak

Shorey, Dhruv

Shorey, Dhruv

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

R Karthikeyan

R Karthikeyan