Muhammad Junaid Khan

Muhammad Junaid Khan

all rounder

Full name:Muhammad Junaid Khan

Teams

2024 Teams

Portugal

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1717
Overs60.060.0
Balls--
Maidens11
Runs357357
Wickets2121
Avg1717
SR17.1417.14
Eco5.955.95
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings44
Not outs22
Runs1818
Balls Faced99
Avg99
SR200200
Fours22
Fifties00
Sixies11
Highest1414
Hundreds00

Another Players

Khan, Imran

Khan, Imran

Samad, Abdus

Samad, Abdus

Singh, Parveen

Singh, Parveen

Thapa, Madhukar

Thapa, Madhukar

Ikram, Amer

Ikram, Amer

Buccimazza, Paolo

Buccimazza, Paolo

Greenshields, Conrad

Greenshields, Conrad

Rupu, MD Ashraful Mamun

Rupu, MD Ashraful Mamun

Andani, Azhar

Andani, Azhar

Ahmed, Arslan

Ahmed, Arslan