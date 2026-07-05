Muhammad Junaid Khan
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|Full name:
|Muhammad Junaid Khan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|17
|17
|Innings
|17
|17
|Overs
|60.0
|60.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|Runs
|357
|357
|Wickets
|21
|21
|Avg
|17
|17
|SR
|17.14
|17.14
|Eco
|5.95
|5.95
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|17
|17
|Innings
|4
|4
|Not outs
|2
|2
|Runs
|18
|18
|Balls Faced
|9
|9
|Avg
|9
|9
|SR
|200
|200
|Fours
|2
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|14
|14
|Hundreds
|0
|0