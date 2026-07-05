Nazmul Hossain Milon
all rounder
|Full name:
|Nazmul Hossain Milon
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|117
|70
|Innings
|22
|26
|8
|Overs
|112.3
|72.2
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|23
|0
|0
|Runs
|332
|443
|125
|Wickets
|17
|8
|2
|Avg
|19.52
|55.37
|62.5
|SR
|39.7
|54.25
|36
|Eco
|2.95
|6.12
|10.41
|BB
|8
|3
|1
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|117
|70
|Innings
|40
|100
|60
|Not outs
|6
|16
|20
|Runs
|1031
|1984
|800
|Balls Faced
|1676
|2210
|679
|Avg
|30.32
|23.61
|20
|SR
|61.51
|89.77
|117.82
|Fours
|112
|120
|41
|Fifties
|7
|7
|0
|Sixies
|23
|81
|35
|Highest
|95
|144
|46
|Hundreds
|0
|1
|0