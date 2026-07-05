Nazmul Hossain Milon

Nazmul Hossain Milon

all rounder

Full name:Nazmul Hossain Milon
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

City Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2811770
Innings22268
Overs112.372.212.0
Balls---
Maidens2300
Runs332443125
Wickets1782
Avg19.5255.3762.5
SR39.754.2536
Eco2.956.1210.41
BB831
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2811770
Innings4010060
Not outs61620
Runs10311984800
Balls Faced16762210679
Avg30.3223.6120
SR61.5189.77117.82
Fours11212041
Fifties770
Sixies238135
Highest9514446
Hundreds010

Another Players

Gem, Zakirul Ahmed

Gem, Zakirul Ahmed

Islam, Moinul

Islam, Moinul

Shahid, Naser Ibnay

Shahid, Naser Ibnay

Rahman, Aminur

Rahman, Aminur

Halim, Abdul

Halim, Abdul

Hayet, Shafiul

Hayet, Shafiul

Rahman, Naimur

Rahman, Naimur

Mia, Rubel

Mia, Rubel

Sheik, Joyraz

Sheik, Joyraz

Naem, Md Ashik-Ul-Alam

Naem, Md Ashik-Ul-Alam