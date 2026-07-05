Abdul Halim

Abdul Halim

bowler

Full name:Abdul Halim
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches19292
Innings31292
Overs367.1189.15.0
Balls---
Maidens8680
Runs1072110650
Wickets32332
Avg33.533.5125
SR68.8434.3915
Eco2.915.8410
BB542
4w110
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches19292
Innings26201
Not outs760
Runs126733
Balls Faced4031439
Avg6.635.213
SR31.2651.0433.33
Fours1330
Fifties000
Sixies430
Highest23163
Hundreds000

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