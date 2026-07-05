Abdul Halim
bowler
|Full name:
|Abdul Halim
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|29
|2
|Innings
|31
|29
|2
|Overs
|367.1
|189.1
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|86
|8
|0
|Runs
|1072
|1106
|50
|Wickets
|32
|33
|2
|Avg
|33.5
|33.51
|25
|SR
|68.84
|34.39
|15
|Eco
|2.91
|5.84
|10
|BB
|5
|4
|2
|4w
|1
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|29
|2
|Innings
|26
|20
|1
|Not outs
|7
|6
|0
|Runs
|126
|73
|3
|Balls Faced
|403
|143
|9
|Avg
|6.63
|5.21
|3
|SR
|31.26
|51.04
|33.33
|Fours
|13
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|3
|0
|Highest
|23
|16
|3
|Hundreds
|0
|0
|0