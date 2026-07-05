Joyraz Sheik Emon
batsman
|Full name:
|Joyraz Sheik Emon
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|27
|6
|Innings
|3
|6
|0
|Overs
|13.0
|11.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|69
|81
|0
|Wickets
|1
|3
|0
|Avg
|69
|27
|0
|SR
|78
|23
|0
|Eco
|5.3
|7.04
|0
|BB
|1
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|27
|6
|Innings
|25
|27
|5
|Not outs
|1
|1
|1
|Runs
|606
|424
|69
|Balls Faced
|1185
|729
|78
|Avg
|25.25
|16.3
|17.25
|SR
|51.13
|58.16
|88.46
|Fours
|75
|43
|6
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|5
|4
|2
|Highest
|73
|61
|24
|Hundreds
|0
|0
|0