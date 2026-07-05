Joyraz Sheik Emon

Joyraz Sheik Emon

batsman

Full name:Joyraz Sheik Emon
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

City Club

Prime Bank Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15276
Innings360
Overs13.011.30
Balls---
Maidens010
Runs69810
Wickets130
Avg69270
SR78230
Eco5.37.040
BB120
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15276
Innings25275
Not outs111
Runs60642469
Balls Faced118572978
Avg25.2516.317.25
SR51.1358.1688.46
Fours75436
Fifties310
Sixies542
Highest736124
Hundreds000

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