Rayan Rafsan Rahman
batsman
|Full name:
|Rayan Rafsan Rahman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|13
|Innings
|2
|7
|4
|Overs
|3.0
|39.2
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|3
|0
|Runs
|3
|198
|57
|Wickets
|1
|4
|0
|Avg
|3
|49.5
|0
|SR
|18
|59
|0
|Eco
|1
|5.03
|8.14
|BB
|1
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|13
|Innings
|2
|9
|11
|Not outs
|0
|1
|3
|Runs
|17
|134
|169
|Balls Faced
|58
|216
|136
|Avg
|8.5
|16.75
|21.12
|SR
|29.31
|62.03
|124.26
|Fours
|3
|9
|11
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|4
|6
|Highest
|13
|50
|37
|Hundreds
|0
|0
|0