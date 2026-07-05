Rayan Rafsan Rahman

Rayan Rafsan Rahman

batsman

Full name:Rayan Rafsan Rahman
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

City Club

Shinepukur Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1913
Innings274
Overs3.039.27.0
Balls---
Maidens230
Runs319857
Wickets140
Avg349.50
SR18590
Eco15.038.14
BB130
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1913
Innings2911
Not outs013
Runs17134169
Balls Faced58216136
Avg8.516.7521.12
SR29.3162.03124.26
Fours3911
Fifties010
Sixies046
Highest135037
Hundreds000

Another Players

Uddin, Raihan

Uddin, Raihan

Gem, Zakirul Ahmed

Gem, Zakirul Ahmed

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Islam, Moinul

Shahid, Naser Ibnay

Shahid, Naser Ibnay

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Hasan, Nayeem

Rahman, Aminur

Rahman, Aminur

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Panchal, Priyank Kirit

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Islam, Anisul

Islam, Anisul

Halim, Abdul

Halim, Abdul