Mohammadd Anisul Islam Emon
batsman
|Full name:
|Mohammadd Anisul Islam Emon
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|32
|24
|Innings
|1
|21
|10
|Overs
|4.0
|64.0
|20.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|0
|Runs
|11
|457
|191
|Wickets
|0
|15
|10
|Avg
|0
|30.46
|19.1
|SR
|0
|25.6
|12.4
|Eco
|2.75
|7.14
|9.24
|BB
|0
|3
|5
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|32
|24
|Innings
|4
|32
|24
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|38
|1008
|570
|Balls Faced
|82
|1157
|480
|Avg
|9.5
|31.5
|24.78
|SR
|46.34
|87.12
|118.75
|Fours
|6
|107
|62
|Fifties
|0
|8
|4
|Sixies
|0
|37
|15
|Highest
|18
|107
|69
|Hundreds
|0
|1
|0