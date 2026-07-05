Mohammadd Anisul Islam Emon

Mohammadd Anisul Islam Emon

batsman

Full name:Mohammadd Anisul Islam Emon
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Brothers Union

Shinepukur Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches23224
Innings12110
Overs4.064.020.4
Balls---
Maidens110
Runs11457191
Wickets01510
Avg030.4619.1
SR025.612.4
Eco2.757.149.24
BB035
4w000
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches23224
Innings43224
Not outs001
Runs381008570
Balls Faced821157480
Avg9.531.524.78
SR46.3487.12118.75
Fours610762
Fifties084
Sixies03715
Highest1810769
Hundreds010

Another Players

Jasimuddin

Jasimuddin

Uddin, Raihan

Uddin, Raihan

Khan, Moin

Khan, Moin

Hasan, Nayeem

Hasan, Nayeem

Ghosh, Dhiman

Ghosh, Dhiman

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Panchal, Priyank Kirit

Panchal, Priyank Kirit

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Rahman, Naimur

Rahman, Naimur

Ahmed, Naeem

Ahmed, Naeem