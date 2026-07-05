Raihan Uddin

Raihan Uddin

bowler

Full name:Raihan Uddin
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Brothers Union

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2251
Innings2251
Overs7.0193.23.0
Balls---
Maidens040
Runs2998824
Wickets0251
Avg039.5224
SR046.418
Eco4.145.118
BB041
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2251
Innings2170
Not outs070
Runs201850
Balls Faced932720
Avg1018.50
SR21.568.010
Fours3160
Fifties000
Sixies000
Highest16380
Hundreds000

Another Players

Jasimuddin

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Khan, Moin

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Ghosh, Dhiman

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Islam, Anisul

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Nasim, Saad

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Sharifullah, Md

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Hawlader, Sujon

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Hossain, Sabbir

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