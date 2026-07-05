Raihan Uddin
bowler
|Full name:
|Raihan Uddin
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|25
|1
|Innings
|2
|25
|1
|Overs
|7.0
|193.2
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|4
|0
|Runs
|29
|988
|24
|Wickets
|0
|25
|1
|Avg
|0
|39.52
|24
|SR
|0
|46.4
|18
|Eco
|4.14
|5.11
|8
|BB
|0
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|25
|1
|Innings
|2
|17
|0
|Not outs
|0
|7
|0
|Runs
|20
|185
|0
|Balls Faced
|93
|272
|0
|Avg
|10
|18.5
|0
|SR
|21.5
|68.01
|0
|Fours
|3
|16
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|16
|38
|0
|Hundreds
|0
|0
|0