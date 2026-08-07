Rehan Afridi
wicket keeper
|Full name:
|Rehan Afridi
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|78
|31
|18
|Innings
|3
|0
|0
|Overs
|2.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|11
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5.5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|78
|31
|18
|Innings
|134
|30
|16
|Not outs
|15
|6
|2
|Runs
|3751
|589
|279
|Balls Faced
|6246
|726
|276
|Avg
|31.52
|24.54
|19.92
|SR
|60.05
|81.12
|101.08
|Fours
|512
|47
|30
|Fifties
|17
|2
|1
|Sixies
|38
|14
|4
|Highest
|164
|80
|54
|Hundreds
|7
|0
|0