Rehan Afridi

Rehan Afridi

wicket keeper

Full name:Rehan Afridi
Nationality:Pakistan

Teams

2025 Teams

Fata Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches783118
Innings300
Overs2.000
Balls---
Maidens000
Runs1100
Wickets000
Avg000
SR000
Eco5.500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches783118
Innings1343016
Not outs1562
Runs3751589279
Balls Faced6246726276
Avg31.5224.5419.92
SR60.0581.12101.08
Fours5124730
Fifties1721
Sixies38144
Highest1648054
Hundreds700

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Samiullah

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