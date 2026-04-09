Sameen Gul

Sameen Gul

bowler

Full name:Sameen Gul
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Islamabad United

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches443947
Innings773746
Overs1118.5264.5162.3
Balls---
Maidens235101
Runs358014811339
Wickets1603950
Avg22.3737.9726.78
SR41.9540.7419.5
Eco3.195.598.24
BB1033
4w300
5w700
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches443947
Innings541613
Not outs1648
Runs2649739
Balls Faced90419752
Avg6.948.087.8
SR29.249.2375
Fours3532
Fifties000
Sixies141
Highest264611
Hundreds000

Sameen Gul Schedule & Results

Pakistan Super League

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