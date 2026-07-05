Roland Osbert Cato
batsman
|Full name:
|Roland Osbert Cato
|Nationality:
|Grenada
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|26
|2
|Innings
|3
|0
|0
|Overs
|6.1
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|14
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|2.27
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|26
|2
|Innings
|39
|24
|2
|Not outs
|1
|4
|0
|Runs
|947
|443
|11
|Balls Faced
|2217
|688
|15
|Avg
|24.92
|22.15
|5.5
|SR
|42.71
|64.38
|73.33
|Fours
|107
|24
|2
|Fifties
|4
|2
|0
|Sixies
|5
|16
|0
|Highest
|103
|54
|10
|Hundreds
|1
|0
|0