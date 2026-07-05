Roland Osbert Cato

Roland Osbert Cato

batsman

Full name:Roland Osbert Cato
Nationality:Grenada

Teams

2023 Teams

Saffron Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches22262
Innings300
Overs6.100
Balls---
Maidens000
Runs1400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco2.2700
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches22262
Innings39242
Not outs140
Runs94744311
Balls Faced221768815
Avg24.9222.155.5
SR42.7164.3873.33
Fours107242
Fifties420
Sixies5160
Highest1035410
Hundreds100

Another Players

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