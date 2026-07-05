Jagatheesan Kousik
all rounder
|Full name:
|Jagatheesan Kousik
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|21
|10
|Innings
|21
|15
|7
|Overs
|216.2
|63.0
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|74
|6
|0
|Runs
|466
|312
|124
|Wickets
|17
|11
|6
|Avg
|27.41
|28.36
|20.66
|SR
|76.35
|34.36
|17
|Eco
|2.15
|4.95
|7.29
|BB
|5
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|21
|10
|Innings
|23
|12
|5
|Not outs
|1
|0
|3
|Runs
|419
|250
|94
|Balls Faced
|924
|229
|74
|Avg
|19.04
|20.83
|47
|SR
|45.34
|109.17
|127.02
|Fours
|42
|24
|4
|Fifties
|0
|3
|0
|Sixies
|3
|7
|4
|Highest
|151
|56
|41
|Hundreds
|1
|0
|0