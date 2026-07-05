Jagatheesan Kousik

Jagatheesan Kousik

all rounder

Full name:Jagatheesan Kousik
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2025 Teams

Ruby Trichy Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches172110
Innings21157
Overs216.263.017.0
Balls---
Maidens7460
Runs466312124
Wickets17116
Avg27.4128.3620.66
SR76.3534.3617
Eco2.154.957.29
BB533
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches172110
Innings23125
Not outs103
Runs41925094
Balls Faced92422974
Avg19.0420.8347
SR45.34109.17127.02
Fours42244
Fifties030
Sixies374
Highest1515641
Hundreds100

Another Players

Jamal, Jafar

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Khan, Adnan

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K, Easwaran

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Godson, G

Godson, G

Monish, Karaparambil

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Saran, T

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Yadav, R Sonu

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Sathvik V P, Amith

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Poiyamozhi, M

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Rokins, P Francis

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