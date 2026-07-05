Stiaan van Zyl

Stiaan van Zyl

all rounder

Full name:Stiaan van Zyl
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1219513072
Innings111424714
Overs67.1978.1187.222.0
Balls----
Maidens1522850
Runs1482660983191
Wickets672217
Avg24.6636.9446.827.28
SR67.1681.5153.5218.85
Eco2.22.715.248.68
BB3742
4w0210
5w0100
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1219513072
Innings1732712065
Not outs243137
Runs3951236037971461
Balls Faced7782350550141243
Avg26.3343.5235.4825.18
SR50.7752.5875.72117.53
Fours591632361126
Fifties057209
Sixies0272438
Highest10122811486
Hundreds13070

Another Players

du Toit, Adrian

du Toit, Adrian

Baron, Jevano

Baron, Jevano

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Petersen, Keegan

Petersen, Keegan

Malan, Pieter

Malan, Pieter

Mahima, Siyabonga

Mahima, Siyabonga

Mgijima, Aviwe

Mgijima, Aviwe

Behardien, Farhaan

Behardien, Farhaan

Gafieldien, Isma-eel

Gafieldien, Isma-eel