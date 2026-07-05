Stiaan van Zyl
all rounder
|Full name:
|Stiaan van Zyl
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|195
|130
|72
|Innings
|11
|142
|47
|14
|Overs
|67.1
|978.1
|187.2
|22.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|15
|228
|5
|0
|Runs
|148
|2660
|983
|191
|Wickets
|6
|72
|21
|7
|Avg
|24.66
|36.94
|46.8
|27.28
|SR
|67.16
|81.51
|53.52
|18.85
|Eco
|2.2
|2.71
|5.24
|8.68
|BB
|3
|7
|4
|2
|4w
|0
|2
|1
|0
|5w
|0
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|195
|130
|72
|Innings
|17
|327
|120
|65
|Not outs
|2
|43
|13
|7
|Runs
|395
|12360
|3797
|1461
|Balls Faced
|778
|23505
|5014
|1243
|Avg
|26.33
|43.52
|35.48
|25.18
|SR
|50.77
|52.58
|75.72
|117.53
|Fours
|59
|1632
|361
|126
|Fifties
|0
|57
|20
|9
|Sixies
|0
|27
|24
|38
|Highest
|101
|228
|114
|86
|Hundreds
|1
|30
|7
|0