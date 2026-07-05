Jason Oakes
wicket keeper
|Full name:
|Jason Oakes
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|40
|16
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|40
|16
|Innings
|79
|39
|11
|Not outs
|7
|7
|3
|Runs
|2176
|920
|71
|Balls Faced
|4760
|1367
|114
|Avg
|30.22
|28.75
|8.87
|SR
|45.71
|67.3
|62.28
|Fours
|271
|83
|1
|Fifties
|9
|7
|0
|Sixies
|13
|8
|1
|Highest
|121
|88
|19
|Hundreds
|4
|0
|0