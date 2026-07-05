Jason Oakes

Jason Oakes

wicket keeper

Full name:Jason Oakes
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Northern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches494016
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches494016
Innings793911
Not outs773
Runs217692071
Balls Faced47601367114
Avg30.2228.758.87
SR45.7167.362.28
Fours271831
Fifties970
Sixies1381
Highest1218819
Hundreds400

Another Players

du Toit, Adrian

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Van Rensburg, Benjamin

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Baron, Jevano

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Coetzee, Jandre

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Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

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Pienaar, Obus

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Vasconcelos, Ricardo

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Rasemene, Andrew

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Abrahams, Gerhardt

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Mnci, Avumile

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