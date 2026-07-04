Aviwe Mgijima
all rounder
|Full name:
|Aviwe Mgijima
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|89
|82
|82
|Innings
|90
|29
|32
|Overs
|686.1
|128.1
|69.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|151
|3
|0
|Runs
|2209
|677
|560
|Wickets
|66
|27
|21
|Avg
|33.46
|25.07
|26.66
|SR
|62.37
|28.48
|19.9
|Eco
|3.21
|5.28
|8.03
|BB
|6
|3
|3
|4w
|2
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|89
|82
|82
|Innings
|133
|70
|53
|Not outs
|15
|9
|13
|Runs
|2974
|1259
|576
|Balls Faced
|5918
|1765
|504
|Avg
|25.2
|20.63
|14.4
|SR
|50.25
|71.33
|114.28
|Fours
|363
|98
|42
|Fifties
|15
|7
|1
|Sixies
|21
|6
|15
|Highest
|112
|77
|55
|Hundreds
|2
|0
|0