Aviwe Mgijima

Aviwe Mgijima

all rounder

Full name:Aviwe Mgijima
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches898282
Innings902932
Overs686.1128.169.4
Balls---
Maidens15130
Runs2209677560
Wickets662721
Avg33.4625.0726.66
SR62.3728.4819.9
Eco3.215.288.03
BB633
4w200
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches898282
Innings1337053
Not outs15913
Runs29741259576
Balls Faced59181765504
Avg25.220.6314.4
SR50.2571.33114.28
Fours3639842
Fifties1571
Sixies21615
Highest1127755
Hundreds200

Another Players

du Toit, Adrian

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Baron, Jevano

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Oakes, Jason

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Vasconcelos, Ricardo

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Petersen, Keegan

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Malan, Pieter

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Mahima, Siyabonga

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van Zyl, Stiaan

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Behardien, Farhaan

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Gafieldien, Isma-eel

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