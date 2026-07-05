Sunny Singh
batsman
|Full name:
|Sunny Singh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|73
|40
|33
|Innings
|43
|17
|0
|Overs
|249.2
|78.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|56
|4
|0
|Runs
|720
|312
|0
|Wickets
|18
|6
|0
|Avg
|40
|52
|0
|SR
|83.11
|78
|0
|Eco
|2.88
|4
|0
|BB
|3
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|73
|40
|33
|Innings
|127
|39
|32
|Not outs
|6
|0
|6
|Runs
|4217
|1124
|599
|Balls Faced
|7952
|1422
|502
|Avg
|34.85
|28.82
|23.03
|SR
|53.03
|79.04
|119.32
|Fours
|554
|113
|66
|Fifties
|18
|5
|4
|Sixies
|32
|10
|12
|Highest
|312
|103
|74
|Hundreds
|14
|1
|0