Sunny Singh

Sunny Singh

batsman

Full name:Sunny Singh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Vizag Titans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches734033
Innings43170
Overs249.278.00
Balls---
Maidens5640
Runs7203120
Wickets1860
Avg40520
SR83.11780
Eco2.8840
BB320
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches734033
Innings1273932
Not outs606
Runs42171124599
Balls Faced79521422502
Avg34.8528.8223.03
SR53.0379.04119.32
Fours55411366
Fifties1854
Sixies321012
Highest31210374
Hundreds1410

Another Players

Singh, Malkhan

Singh, Malkhan

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Awasthi, Bharat

Awasthi, Bharat

Tanaji, Pradip

Tanaji, Pradip

Binny, Stuart

Binny, Stuart

Nuniwal, Ashish

Nuniwal, Ashish

Kumar, Sandeep

Kumar, Sandeep

Malhotra, Ishan

Malhotra, Ishan

Kumar, Rajesh

Kumar, Rajesh

Perera, Thisara

Perera, Thisara