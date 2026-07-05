Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera

Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera

all rounder

Full name:Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Dhaka Dominators

Royal Riders Punjab

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches61668434278364
Innings81576752247306
Overs159.0983.2183.4598.21537.1861.0
Balls------
Maidens2028193474
Runs65357401717229989197405
Wickets111755156291276
Avg59.3632.833.6641.0530.6426.82
SR86.7233.7121.664.131.6918.71
Eco4.15.839.343.845.88.6
BB463665
4w1502111
5w040172
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches61668434278364
Innings101337454222301
Not outs0162273585
Runs20323381204143745404549
Balls Faced2782086794166340273014
Avg20.319.9823.1530.5724.2721.06
SR73.02112.08151.6386.41112.73150.92
Fours2117688134336329
Fifties110382212
Sixies4846455184253
Highest751406111314097
Hundreds010120

Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Thisara Perera News

View all

If you want to learn more about cricketer Thisara Perera, we have compiled all the latest news about him: which matches he will be playing in and against which teams in the near future, what records he has already set, and what he plans to set.

AI Simulation, RRP vs IT | Dilshan’s half-century guides India Tigers to comfortable chase in Haldwani

AI Simulation, RRP vs IT | Dilshan’s half-century guides India Tigers to comfortable chase in Haldwani

India Tigers chase down the total set by Royal Riders Punjab to start off the LLC campaign with a win. With its strong bowling in death overs, Tigers are able to restrict Royal Riders to a modest total.

Thisara Perera01:20 PM, 03 May, 2021

Reports | Thisara Perera announces retirement from international cricket

Thisara Perera05:39 PM, 29 March, 2021

Twitter reacts to Thisara Perera becoming the first Sri Lankan to score six sixes in an over

Thisara Perera09:45 AM, 07 June, 2020

Darren Sammy posts cryptic Instagram story alleging Indian fans of racism in IPL

Thisara Perera09:12 PM, 27 February, 2020

SL vs WI | Thisara Perera and Nuwan Pradeep return for West Indies T20Is

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Beaton, RR

Beaton, RR

Singh, Ravinder Pal

Singh, Ravinder Pal

Kuhn, Heino

Kuhn, Heino

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh