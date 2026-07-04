Indian Cc Vienna Cricket Team Players

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Indian Cc Vienna

Hossain, Iqbal

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Shergill, Sumer

Austria

Bahramkhil, Jamil

Afghanistan

Omari, Khitab

Afghanistan

Utmanzai, Qadargul

Afghanistan

Cheema, Mehar

Austria

Bains, Sunny

Zadran, Daud

Afghanistan

Singh, Mani

India

Dhir, Sumit

Gopalakrishnan, Abhishek

Austria

Ghani, Ahmad

Austria

Singh, Ranjit

Austria

Singh, Gursevan

Saluja, Wasif

Chhabra, Aman

Austria

Luthra, Saurabh

Joshi, Kunal

Austria

Shamsher, Gill

Ahmadzai, Inzirgul

Zadran, Ibrahim

Vel, Palani

Narain, Saurav

Dhillon, Khushdeep Singh

Singh, Rajkaran

Zadran, Shekil

Randhawa, Mandeep Singh

Jabarkhel, Wahidullah

Afghanistan

Singh, Harmeet