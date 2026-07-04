Lisbon Super Giants Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Lisbon Super Giants

Raiyan, Mohammad Saddam

Suryawanshi, Nilesh

Thorbole, Akshay

Vishwakarma, Rahul

Nepal

Patel, Mayank

Chambers, Anthony

Patel, Vishalkumar

Patel, Ronak

Patel, Hardikkumar Prahladbhai

Shrivastav, Anupkumar

Vaghela, Atul

Panchal, Bhawin

Attri, Harpreet

Maheta, Jigneshkumar

Parekh, Rajan

Gumber, RajKumar

Bhowmik, Suman

Chaudhari, Rutulbhai

Sharma, Shivankar

Sukumaran, Sooraj

Kumar, Raj

Sapariya, Parth

Gabani, Nirav

Malik, Mohak

Singha, Arzun

Singh, Ankit Surendra

Singh, Jaswant

Sharma, Chetan