Milan United Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Milan United

Charith, Ashan

Sri Lanka

Dinuka, Geekiyanage Perera Shehan

Sri Lanka

Priyadarshana, Nileththi Silva Roshan

Senewirathna, Gallath Ralalage Ravindu Thilanka

Sri Lanka

Kumara, Kudamaduwage Thushara Sanjeewa

Ali, Noman Irfan

Silva, Gayan Amila

Sri Lanka

Heshan, Hitina Maluwage Tharidu

Suresh, Yommerengna Simon Hewage Silva

Silva, Aruma Hennadige Trishan Nimesh

Sri Lanka

Divyanja, Nanayakkara Wasan Masa Achachige Sasidu

Perera, Edirisinghe Arachchige Shihan Pathum

Sadeeth, Varadharajah

Jayakody, Jayakody Mohotti Appuhamilage Ishan Shamila

Fernando, Arshakulasuriya Hirun Hanshitha

Jayasekara, Stephen

Nishanka, Dineth

Cristian, Alex

Muhammad, Fahad