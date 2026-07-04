Roma Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Roma Cc

Ahmadi, Khalid

Belgium

Marage, Dinidu

Italy

Samarakoon, Thushara

Kanageshwaram, Murugaiya

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Fernando, Charles

Waduwawalage, Akash

Naththandige, Achintha

Sri Lanka

Seneviratne, Denham

Sri Lanka

Ekneligoda, Prabath

Sri Lanka

Samarage, Pruthuvi

Sri Lanka

Kuruppu, Shameera

Sri Lanka

Rillagodage, Sujith

Sri Lanka

Korale, Thakshila

Sri Lanka

Rathnayaka, Thilina

Italy

Ahmed, MD Rahat

Ali, Zain

Italy

Jadoonanan, Nicholas

Trinidad and Tobago

Samarakoon, Anuja Ronald Wijendar

Weerasinghe, Yohan Malik

Nazar, Ahmed Irfad

Aththanayaka, Dammika

Sri Lanka

Kalansuriya, Navodh

Appuhamy, Tharidu

Madasinghe, Janaka

Ranaweera, Malith

Konweera, Achintha

Pilastri, Michele

Priyadarshana, Silva Hamudra Sajeewa

Sabelli, Alessandro

Ranasinghe, Thimira

Italy

Ahmed, Rahat

Kanageshwaran, Murugan

Italy

Khan, Bilal

Siriwardana, Milinda

Sri lanka