ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Division 2, Women Cricket Tournament Players
ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Division 2, Women
Mosweu, Shameelah
Botswana
Setshwane, Goitseone
Botswana
Mokgotlhe, Amantle
Botswana
Samanyika, Florence
Botswana
Abwom, Josephine Adhiambo
Kenya
Idambo Ahivitsa, Lavendah
Kenya
Njoroge Wairimu, Daisy
Kenya
Adhiambo, Venasa Ooko
Kenya
Mehta, Kreeshna Vivek
Kenya
Mpaandakaya, Tadala
Malawi
Kanyanda Phiri, Vannesa
Malawi
Kobeli, Nthama Thandi Lydia
Lesotho
Mabathoana, Makopano Mary
Lesotho
Mokhachane, Nana Melydah
Lesotho
Mokoatsela, Mamothepane
Lesotho
Phohlo, Kananelo Relebohile
Lesotho
Pheko, Paballo Patricia
Lesotho
Duvane, Dalciesia
Mozambique
Zavala, Fernanda Arlinda
Mozambique
Mundundo, Amelia
Mozambique
Moiane, Abelina Antonio
Mozambique
Mazumba, Regina
Mozambique
Cuinica, Palmira
Mozambique
Magaia, Cristina Fernando
Mozambique
Salomao, Angelica Filipe Chadreque
Mozambique
Chuma, Isabel Cristina
Mozambique
Matsolo, Olga Arnaldo
Mozambique
Pessima, Fatu
Sierra Leone
Fillie, Alice
Sierra Leone
Turay, Ramatu
Sierra Leone
Sawanneh, Hassanatu
Sierra Leone
Parkinson, Fatmata
Sierra Leone
Koroma, Isatu
Sierra Leone
Kamara, Zainab Aminata
Sierra Leone
Kamara, Ann Marie
Sierra Leone
Mbieleu, Abele Leslie Tchouabo
Debora, Maeva Francine Douma
Cameroon
Mbida, Bernadette Manuella Aboui
Cameroon
Manidom, Clemence Ingrid
Cameroon
Bessala, Marguerite Etoga
Cameroon
Sissako, Madaleine Laure Nseke
Cameroon
Souna, Elsa Garcia Kana
Cameroon
Ngono, Michele Solange Ekani
Cameroon
Ranedoumoun, Olive
Cameroon
Akenji, Sonita Abang
Cameroon
Bimenyimana, Marie Diane
Rwanda
Keitsemang, Onneile Virginia
Botswana
Niyomuhoza, Shakila
Rwanda
Molapo, Kananelo Marie
Lesotho
Ramabitsa, Tanki Lucy
Lesotho
Mpakwaya, Tadala Tereza
Malawi
Mabvuka, Mary Rhodrick
Malawi
Diom, Beltine Manghe
Cameroon
Ranedoumoun Pienape, Olive Princesse
Cameroon
Bucuane, Wisley
Mozambique
Mangue, Alda Luis
Mozambique
Sawanneh, Hussainatu
Sierra Leone
Pessima, Fatu
Sierra leone
Georgette, Ingabire
Rwanda
Shimwamana, Rosette
Rwanda
Phelenyane, Boitumelo
Lesotho
Godisamanga, Tlhalefo B
Botswana
Atsagou, Marie Eliane Akago
Cameroon
Chipanga, Laura
Mozambique
Machava, Ilza Artur
Mozambique
Murrure, Yudney
Mozambique
Haiong, Rosalia
Mozambique
Pratt, Patricia
Sierra leone
Kamara, Aminata
Sierra leone
Bangura, Isha
Sierra leone