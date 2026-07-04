ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Division 2, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Division 2, Women

Freeman, Botho

Botswana

Mosweu, Shameelah

Botswana

Moutswi, Wendy

Botswana

Setshwane, Goitseone

Botswana

Kgeresi, Oratile

Botswana

Mapotsane, Pako

Botswana

Phiase, Merapelo

Mophakedi, Laura

Botswana

Mokgotlhe, Amantle

Botswana

Shadrack, Tuelo

Botswana

Matome, Goabilwe

Botswana

Samanyika, Florence

Botswana

Madimabe, Bontle

Botswana

Odhiambo, Fiavia

Kenya

Sifuna, Mercy

Kenya

Abwom, Josephine Adhiambo

Kenya

Idambo, Melvin Khagoiza

Wachira, Esther

Kenya

Mwangi, Mary

Kenya

Abel, Queentor

Kenya

Idambo Ahivitsa, Lavendah

Kenya

Ogola, Kelvia

Kenya

Njoroge Wairimu, Daisy

Kenya

Adhiambo, Venasa Ooko

Kenya

Muthoni, Charity

Kenya

Ajiambo, Judith

Mehta, Kreeshna Vivek

Kenya

Ogolla, Judith

Mpandakwaya, Nela

Malawi

Mpaandakaya, Tadala

Malawi

Kananji, Sungeni

Malawi

Chinawa, Sophina

Malawi

Alfonso, Alinafe

Malawi

Malefula, Febbe

Malawi

Malino, Lucy

Malawi

Chingaipe, Ketrina

Malawi

Kudimba, Mercy

Malawi

Maziya, Praise

Malawi

Dimba, Lydia

Luka, Triphonia

Malawi

Gamaliyele, Nellie

Malawi

Kanyanda Phiri, Vannesa

Malawi

Mabvuka, Mary Mary

Nyabela, Maneo Alicia

Tsemane, Mosa Agnes

Kobeli, Nthama Thandi Lydia

Lesotho

Damane, Khahliso

Lesotho

Mahe, Thato Julia

Lesotho

Mabathoana, Makopano Mary

Lesotho

Mokhachane, Nana Melydah

Lesotho

Mokoatsela, Mamothepane

Lesotho

Limema, Retsepile

Lesotho

Phohlo, Kananelo Relebohile

Lesotho

Pheko, Paballo Patricia

Lesotho

Mabitle, Kananelo

Lesotho

Maliehe, Matsele Alice

Phohlo, Matlali Filomena

Mohale, Karabo Christina

Molapo, Kananelo Marie

Mangue, Alda

Mozambique

Duvane, Raquel

Mozambique

Mabunda, Isabel

Mulhovo, Irene

Mozambique

Duvane, Dalciesia

Mozambique

Zavala, Fernanda Arlinda

Mozambique

Mundundo, Amelia

Mozambique

Moiane, Abelina Antonio

Mozambique

Mazumba, Regina

Mozambique

Cuinica, Palmira

Mozambique

Magaia, Cristina Fernando

Mozambique

Salomao, Angelica Filipe Chadreque

Mozambique

Chuma, Isabel Cristina

Mozambique

Matsolo, Olga Arnaldo

Mozambique

Mabila, Nothando

Ginindza, Winile

Mkhatshwa, Ntombizodwa

Malinga, Tenele

Mkhatshwa, Ntombizonke

Dlamini, Dumsile

Dlamini, Mbali

Thobela, Lihle

Dlamini, Tibusiso

Nyirenda, Abahle

Simelane, Nokwethu

Mamba, Nkosingiphile

Mamba, Lindokuhle

Mabuza, Samkelisiwe

Pessima, Fatu

Sierra Leone

Turay, Marie

Sierra Leone

Kamara, Emma

Sierra Leone

Fillie, Alice

Sierra Leone

Conteh, Fatu

Sierra Leone

Turay, Ramatu

Sierra Leone

Sawanneh, Hassanatu

Sierra Leone

Quee, Isha

Sierra Leone

Bull, Celina

Sierra Leone

Parkinson, Fatmata

Sierra Leone

Kowa, Jannet

Sierra Leone

Koroma, Isatu

Sierra Leone

Kamara, Zainab Aminata

Sierra Leone

Kamara, Ann Marie

Sierra Leone

Mbieleu, Abele Leslie Tchouabo

Debora, Maeva Francine Douma

Cameroon

Mbida, Bernadette Manuella Aboui

Cameroon

Mboe, Cynerah Dibande

Manidom, Clemence Ingrid

Cameroon

Bessala, Marguerite Etoga

Cameroon

Sissako, Madaleine Laure Nseke

Cameroon

Souna, Elsa Garcia Kana

Cameroon

Ngono, Michele Solange Ekani

Cameroon

Waluma, Brenda

Cameroon

Nono, Sandra Annie

Ranedoumoun, Olive

Cameroon

Akenji, Sonita Abang

Cameroon

Rene, Tomelele Mika

Mpedi, Botsogo

Botswana

Phiase, Merapelo

Botswana

Bimenyimana, Marie Diane

Rwanda

Ishimwe, Henriette

Rwanda

Ishimwe, Gisele

Rwanda

Uwase, Merveille

Rwanda

Murekatete, Belise

Rwanda

Ikuzwe, Alice

Rwanda

Irera, Rosine

Rwanda

Mapotsana, Pako

Botswana

Keitsemang, Onneile Virginia

Botswana

Niyomuhoza, Shakila

Rwanda

Molapo, Kananelo Marie

Lesotho

Ramabitsa, Tanki Lucy

Lesotho

Modise, Thapelo

Botswana

Mabuza, Nokulunga

Dimba, Lidia Lucia

Malawi

Mpakwaya, Tadala Tereza

Malawi

Mabvuka, Mary Rhodrick

Malawi

Diom, Beltine Manghe

Cameroon

Ranedoumoun Pienape, Olive Princesse

Cameroon

Bucuane, Wisley

Mozambique

Mangue, Alda Luis

Mozambique

Sawanneh, Hussainatu

Sierra Leone

Pessima, Fatu

Sierra leone

Usabyimana, Sylvia

Rwanda

Uwase, Geovanis

Rwanda

Uwase, Clarisse

Rwanda

Uwera, Sarah

Rwanda

Georgette, Ingabire

Rwanda

Shimwamana, Rosette

Rwanda

Thekiso, Nthatuoa

Lesotho

Khabo, Tshepang

Lesotho

Phelenyane, Boitumelo

Lesotho

Tlali, Boitumelo

Lesotho

Inakale, Kesego

Botswana

Motorwala, Aliya

Botswana

Sefati, Maatla

Botswana

Godisamanga, Tlhalefo B

Botswana

Gwebu, Ntombizini

Gwebu, Lethokuhle

Shabalala, Lihle

Zinle, Shabalala

Simelane, Lulama

Simelane, Noncedo

Lumbe, Angela

Malawi

Bigula, Lucy

Malawi

Bwanali, Christina

Malawi

Richard, Esther

Malawi

Kabwere, Eva

Malawi

Wesley, Lucy

Malawi

Atsagou, Marie Eliane Akago

Cameroon

Guehoada, Edwige

Cameroon

Ngono, Jeanne

Cameroon

Mbelel, Cathy

Cameroon

Chipanga, Laura

Mozambique

Machava, Ilza Artur

Mozambique

Mondlane, Olga

Mozambique

Murrure, Yudney

Mozambique

Haiong, Rosalia

Mozambique

Pratt, Patricia

Sierra leone

Kamara, Aminata

Sierra leone

Bull, Linda

Sierra leone

Bangura, Isha

Sierra leone