Sharjah Ramadan T10 League Cricket Tournament Players

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Sharjah Ramadan T10 League

Rehman, Unaib

Afridi, Sagheer

Khan, Amjad

Zaman, Rafeeq

Ullah, Irfan

Muhmand, Mohad Gul

Ayobi, Noor Ullah

Bilal, Muhammad

Lateef, Abdul

Dawood, Muhammad

Shahzad, Muhammad

Ul Haq, Noor

Khaliq, Abdul

Ullah, Hidayat

Akram, Wasim

Ahmed, Shameer

Ullah, Zabih

Bullet, Arslan

Abhay, Uday Kumar

Farhan, Muhammad faheem

Rehman, Wasee ur

Ibrahim, Arif

Butt, Wajahat

Khurshid, Bilal

Burhanudin, Sabir

Kharbanda, Rahul

Khan, Farhad

Sheikh, Mohsin

Khan, Adnan

Ali, Kaif

Buch, Vihar

Sayed, Shezad

Samir, Ahmed

Raghavan, Vinod

Khan, Muzamil

Khan, Rehan