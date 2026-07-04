U19 ICC World Cup Qualifier, Americas Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ICC World Cup Qualifier, Americas

Rossi, Tomas

Argentina

Shamsudeen, Raqib

Canada

Mondkar, Yash

Bangladesh

Hundal, Yuvraj Singh

Canada

Dhull, Adil

Canada

Sivakumaran, Amalan

Canada

Dilraj, Deol

Canada

Bullar, Gavinvir

Canada

Singh, Jai

Canada

Mathews, Jordan

Canada

Parekh, Mosam

Canada

Nauth, Ravindra

Canada

Garg, Rohan

Canada

Patel, Sagar

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Hundal, Ajayveer

Canada

Pini, Felipe

Argentina

Vreugdenhil, Theo

Argentina

Cardesa, Julian Alvarez

Argentina

Migliorelli, Lucas

Argentina

Ferioli Berglund, Egon

Argentina

Torchiaro Masague, Tomas

Argentina

Mosquera Collazo, Ignacio

Argentina

Del Rio, Dimas

Argentina

Das Neves, Felipe Agustin

Argentina

Pereyra, Lucas

Srivastava, Utkarsh

USA

Subramanian, Ateendra

Patel, Parth

Ramesh, Rishi

USA

Batra, Aaryan

Mehta, Bhavya

Chettipalayam, Prannav

USA

Satheesh, Aryan

USA

Arepally, Amogh

USA

Garg, Arya

USA

Nadkarni, Aarin

USA

Bhalala, Khush

USA

Mahesh, Arjun

USA

Rao, Rounak

Kappa, Siddarth

USA

Nayak, Manav

USA

Tomlinson, Zeri

Bermuda

McFarlane, James

Webb, Terron

MacFarlane, Callum

Bermuda

Dowling, Dionte

Richardson, Kieron

Deshields, Omari

Robinson, Sa-Qui

Fulton, Luke

Jones, Keegan

Horan, Luke

Bermuda

O'Brien, Isaiah

Proctor, Jermal

Bermuda

Hart, Zakao

Douglas, Cadence Milton Eugene

Minks, Enrique

Bermuda

Veliz, Maximo

Rossi, Lucas

Argentina

Krischbaum, Owen

Singh, Ajayveer

Canada