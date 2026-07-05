Tomas Rossi
bowler
|Full name:
|Tomas Rossi
|Nationality:
|Argentina
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|12
|12
|Overs
|32.2
|32.2
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|Runs
|227
|227
|Wickets
|13
|13
|Avg
|17.46
|17.46
|SR
|14.92
|14.92
|Eco
|7.02
|7.02
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|9
|9
|Not outs
|1
|1
|Runs
|24
|24
|Balls Faced
|41
|41
|Avg
|3
|3
|SR
|58.53
|58.53
|Fours
|1
|1
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|9
|9
|Hundreds
|0
|0