Tomas Rossi

Tomas Rossi

bowler

Full name:Tomas Rossi
Nationality:Argentina

Teams

2026 Teams

Argentina

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1212
Overs32.232.2
Balls--
Maidens11
Runs227227
Wickets1313
Avg17.4617.46
SR14.9214.92
Eco7.027.02
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings99
Not outs11
Runs2424
Balls Faced4141
Avg33
SR58.5358.53
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest99
Hundreds00

Another Players

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Angeletti, Bruno

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Mustafa, Augusto

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