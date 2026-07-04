U19 ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh

Al Mamun, Abdullah

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Rafiuzzaman Rafi, Mohammad

Bangladesh

Tamin, Azizul Hakim

Bangladesh

Abrar, Zawad

Bangladesh

Perera, Ramiru

Sri lanka

Chamuditha, Viran

Sri Lanka

Sigera, Dulnith

Sri lanka

Dinsara, Vimath

Sri lanka

Gamage, Kavija

Sri lanka

Kugathas, Mathulan

Sri lanka

Hilmy, Aadham

Sri lanka

Vidanapathirana, Kithma

Sri lanka

Heenatigala, Chamika

Sri lanka

Niduwara, Sanuja

Sri lanka

Navodya, Tharusha

Sri lanka

Mahavithana, Dimantha

Sri lanka

Damsith, Dinuru

Sri lanka

Nimsara, Rasith

Sri lanka

Akash, Vigneshwaran

Sri lanka

Wekunagoda, Senuja

Sri lanka

Siddiki Aleen, Kalam

Bangladesh

Ahmed, Shahriar

Bangladesh

Hossan, Rizan

Bangladesh

Abdullah, Md

Bangladesh

Sarker, Debashish

Bangladesh

Ratul, Samiun Basir

Bangladesh

Al Fahad, Mohammad

Bangladesh

Hasan, Farid

Bangladesh

Islam, Saad

Bangladesh

Mozumder, Sanjid

Bangladesh

Shahriar, Farhan

Bangladesh

Peiris, Rehan

Sri lanka

Ravihansa, Himal

Sri lanka

Fashyal, Farid

Fernando, Suhas

Sri lanka

Gamage, Jelon

Sri lanka