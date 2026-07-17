Mathulan Kugathas

Mathulan Kugathas

Full name:Mathulan Kugathas
Nationality:Sri lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Sri Lanka

Mathulan Kugathas Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

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