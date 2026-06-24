T'shaka Patterson

T'shaka Patterson

all rounder

Full name:T'shaka Patterson
Nationality:Belize

Teams

2026 Teams

Belize

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches33
Innings11
Overs2.02.0
Balls--
Maidens00
Runs3131
Wickets00
Avg00
SR00
Eco15.515.5
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches33
Innings33
Not outs00
Runs2323
Balls Faced4747
Avg7.667.66
SR48.9348.93
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest1616
Hundreds00

T'shaka Patterson Schedule & Results

Another Players

Castillo, Maurice

Castillo, Maurice

Banner, Nathan

Banner, Nathan

Banner, Gareth

Banner, Gareth

Young, Kenton

Young, Kenton

Banner, Glenford

Banner, Glenford

Broaster, Lebron

Broaster, Lebron

Casasola, Ordell

Casasola, Ordell

Moses, Tayshaun

Moses, Tayshaun

Stephenson, Clint

Stephenson, Clint

Flowers, Tyrese

Flowers, Tyrese