Vanessa Nakeita Watts

Vanessa Nakeita Watts

bowler

Full name:Vanessa Nakeita Watts
Nationality:Jamaica

Teams

2023 Teams

Barbados Royals Women

Jamaica Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches145
Innings135
Overs10.010.017.0
Balls---
Maidens101
Runs436481
Wickets123
Avg433227
SR603034
Eco4.36.44.76
BB112
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches145
Innings131
Not outs000
Runs18252
Balls Faced23335
Avg188.332
SR78.2675.7540
Fours220
Fifties000
Sixies000
Highest18162
Hundreds000

Another Players

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Boyce, Reniece

Boyce, Reniece

Campbell, Nicole

Campbell, Nicole

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Whyte, Celina

Fletcher, Afy

Fletcher, Afy

Nation, Chedean

Nation, Chedean

Brown, Jody-Ann

Brown, Jody-Ann

Scott, Lena

Scott, Lena

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

Henry, Chinelle

Henry, Chinelle