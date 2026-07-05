Vanessa Nakeita Watts
bowler
|Full name:
|Vanessa Nakeita Watts
|Nationality:
|Jamaica
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|1
|4
|5
|Innings
|1
|3
|5
|Overs
|10.0
|10.0
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|1
|Runs
|43
|64
|81
|Wickets
|1
|2
|3
|Avg
|43
|32
|27
|SR
|60
|30
|34
|Eco
|4.3
|6.4
|4.76
|BB
|1
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|1
|4
|5
|Innings
|1
|3
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|18
|25
|2
|Balls Faced
|23
|33
|5
|Avg
|18
|8.33
|2
|SR
|78.26
|75.75
|40
|Fours
|2
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|18
|16
|2
|Hundreds
|0
|0
|0