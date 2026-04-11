Gaby Hollis Lewis

Gaby Hollis Lewis

batsman

Full name:Gaby Hollis Lewis
Nationality:Ireland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Ireland Women

Lancashire Thunder Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches377418
Innings1671
Overs108.515.02.0
Balls---
Maidens200
Runs7051208
Wickets1030
Avg70.5400
SR65.3300
Eco6.4784
BB220
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches377418
Innings367417
Not outs3113
Runs10601658571
Balls Faced15821459448
Avg32.1226.3140.78
SR67113.63127.45
Fours12122689
Fifties794
Sixies3144
Highest96105104
Hundreds011

Gaby Hollis Lewis Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultNew Zealand vs Ireland

New Zealand vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

NZL

NZL

140

IRL

IRL

136

ResultSri Lanka vs Ireland

Sri Lanka vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

SRI

SRI

134

IRL

IRL

130

ResultWest Indies vs Ireland

West Indies vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

WIN

WIN

128

IRL

IRL

129

Another Players

Murray, Cara

Murray, Cara

Forbes, Sarah

Forbes, Sarah

Kerrison, Anna

Kerrison, Anna

Raack, Celeste

Raack, Celeste

Prendergast, Orla

Prendergast, Orla

Sparrow, Jenny

Sparrow, Jenny

Waldron, Mary

Waldron, Mary

Kavanagh, Shauna

Kavanagh, Shauna

Stokell, Rebecca

Stokell, Rebecca

McEvoy, Kate

McEvoy, Kate