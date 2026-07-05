Yasir Nazir

Yasir Nazir

wicket keeper

Full name:Yasir Nazir
Nationality:Bahrain

Teams

2023 Teams

Bahrain

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches2222
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches2222
Innings1212
Not outs0000
Runs224224
Balls Faced48184818
Avg222222
SR45.8322.2245.8322.22
Fours1010
Fifties0000
Sixies0000
Highest224224
Hundreds0000

Another Players

Ahmed, Waseeq

Ahmed, Waseeq

Nasir, Ahmer Bin

Nasir, Ahmer Bin

Khan, Imran

Khan, Imran

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Abbasi, Abdul Majid

Abbasi, Abdul Majid

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Ali, Imran

Ali, Imran

Niazi, Junaid

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Ahmed, Fiaz

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Ullah, Abid

Ullah, Abid