Yasir Nazir
wicket keeper
|Full name:
|Yasir Nazir
|Nationality:
|Bahrain
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|2
|2
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|2
|2
|Innings
|1
|2
|1
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|0
|Runs
|22
|4
|22
|4
|Balls Faced
|48
|18
|48
|18
|Avg
|22
|2
|22
|2
|SR
|45.83
|22.22
|45.83
|22.22
|Fours
|1
|0
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|22
|4
|22
|4
|Hundreds
|0
|0
|0
|0