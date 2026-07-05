Zohaib Ahmed

Zohaib Ahmed

all rounder

Full name:Zohaib Ahmed
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Socal Lashings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches866450
Innings1075038
Overs1261.3290.0119.0
Balls---
Maidens20782
Runs48951757948
Wickets1613341
Avg30.453.2423.12
SR47.0152.7217.41
Eco3.886.057.96
BB1033
4w600
5w500
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches866450
Innings1305140
Not outs7914
Runs2395950541
Balls Faced01390528
Avg19.4722.6120.8
SR068.34102.46
Fours08243
Fifties1842
Sixies0117
Highest1166855
Hundreds100

Another Players

Prabhu, Daksh

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Quaraishi, Wais

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Clinton, Ruben

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Goutam, Yashashwi

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Fernando, KGD

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Khosa, Rajveer

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Siddiqui, Junaid

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Kallicharan, Kirstan

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Timbawala, Ravi

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Raina, Rubal

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