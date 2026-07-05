Zohaib Ahmed
all rounder
|Full name:
|Zohaib Ahmed
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|86
|64
|50
|Innings
|107
|50
|38
|Overs
|1261.3
|290.0
|119.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|207
|8
|2
|Runs
|4895
|1757
|948
|Wickets
|161
|33
|41
|Avg
|30.4
|53.24
|23.12
|SR
|47.01
|52.72
|17.41
|Eco
|3.88
|6.05
|7.96
|BB
|10
|3
|3
|4w
|6
|0
|0
|5w
|5
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|86
|64
|50
|Innings
|130
|51
|40
|Not outs
|7
|9
|14
|Runs
|2395
|950
|541
|Balls Faced
|0
|1390
|528
|Avg
|19.47
|22.61
|20.8
|SR
|0
|68.34
|102.46
|Fours
|0
|82
|43
|Fifties
|18
|4
|2
|Sixies
|0
|11
|7
|Highest
|116
|68
|55
|Hundreds
|1
|0
|0