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Logan Cup
Logan Cup Points Table 2026
Team Name
M
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NR
PTS
Series Form
Eagles
EAG
8
0
0
8
0
0
D
D
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D
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Opponent
Date
Result
Match link
Southern Rocks
SOU
30 Mar
D
SOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Mountaineers
MOU
19 Mar
D
MOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Tuskers
TUS
08 Mar
D
TUS vs EAG First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Mid West Rhinos
MWR
14 Feb
D
MWR vs EAG First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Southern Rocks
SOU
03 Feb
D
SOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Mid West Rhinos
MWR
8
0
0
8
0
0
D
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Opponent
Date
Result
Match link
Mountaineers
MOU
30 Mar
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MWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Tuskers
TUS
19 Mar
D
TUS vs MWR First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Southern Rocks
SOU
25 Feb
D
SOU vs MWR First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Eagles
EAG
14 Feb
D
MWR vs EAG First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Mountaineers
MOU
03 Feb
D
MWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Mountaineers
MOU
8
0
0
8
0
0
D
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Opponent
Date
Result
Match link
Mid West Rhinos
MWR
30 Mar
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MWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Eagles
EAG
19 Mar
D
MOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Southern Rocks
SOU
08 Mar
D
SOU vs MOU First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Tuskers
TUS
25 Feb
D
TUS vs MOU First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Mid West Rhinos
MWR
03 Feb
D
MWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Southern Rocks
SOU
8
0
0
8
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D
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Opponent
Date
Result
Match link
Eagles
EAG
30 Mar
D
SOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Mountaineers
MOU
08 Mar
D
SOU vs MOU First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Mid West Rhinos
MWR
25 Feb
D
SOU vs MWR First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Tuskers
TUS
14 Feb
D
TUS vs SOU First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Eagles
EAG
03 Feb
D
SOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Tuskers
TUS
8
0
0
8
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Mid West Rhinos
MWR
19 Mar
D
TUS vs MWR First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Eagles
EAG
08 Mar
D
TUS vs EAG First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Mountaineers
MOU
25 Feb
D
TUS vs MOU First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Southern Rocks
SOU
14 Feb
D
TUS vs SOU First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Mid West Rhinos
MWR
28 Nov
D
TUS vs MWR First class Logan Cup Results Score 28.11.2025
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