Logan Cup Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Eagles
EaglesEAG		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Southern Rocks
Southern RocksSOU		30 MarDSOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Mountaineers
MountaineersMOU		19 MarDMOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Tuskers
TuskersTUS		08 MarDTUS vs EAG First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Mid West Rhinos
Mid West RhinosMWR		14 FebDMWR vs EAG First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Southern Rocks
Southern RocksSOU		03 FebDSOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Mid West Rhinos
Mid West RhinosMWR		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mountaineers
MountaineersMOU		30 MarDMWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Tuskers
TuskersTUS		19 MarDTUS vs MWR First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Southern Rocks
Southern RocksSOU		25 FebDSOU vs MWR First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Eagles
EaglesEAG		14 FebDMWR vs EAG First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Mountaineers
MountaineersMOU		03 FebDMWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Mountaineers
MountaineersMOU		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mid West Rhinos
Mid West RhinosMWR		30 MarDMWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Eagles
EaglesEAG		19 MarDMOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Southern Rocks
Southern RocksSOU		08 MarDSOU vs MOU First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Tuskers
TuskersTUS		25 FebDTUS vs MOU First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Mid West Rhinos
Mid West RhinosMWR		03 FebDMWR vs MOU First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Southern Rocks
Southern RocksSOU		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Eagles
EaglesEAG		30 MarDSOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 30.03.2026
Mountaineers
MountaineersMOU		08 MarDSOU vs MOU First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Mid West Rhinos
Mid West RhinosMWR		25 FebDSOU vs MWR First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Tuskers
TuskersTUS		14 FebDTUS vs SOU First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Eagles
EaglesEAG		03 FebDSOU vs EAG First class Logan Cup Results Score 03.02.2026
Tuskers
TuskersTUS		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mid West Rhinos
Mid West RhinosMWR		19 MarDTUS vs MWR First class Logan Cup Results Score 19.03.2026
Eagles
EaglesEAG		08 MarDTUS vs EAG First class Logan Cup Results Score 08.03.2026
Mountaineers
MountaineersMOU		25 FebDTUS vs MOU First class Logan Cup Results Score 25.02.2026
Southern Rocks
Southern RocksSOU		14 FebDTUS vs SOU First class Logan Cup Results Score 14.02.2026
Mid West Rhinos
Mid West RhinosMWR		28 NovDTUS vs MWR First class Logan Cup Results Score 28.11.2025

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