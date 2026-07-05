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List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka
List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Karnataka
KAR
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Richelieu Eagles
RIC
11 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 11.06.2023
Richelieu Eagles
RIC
09 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 09.06.2023
Richelieu Eagles
RIC
07 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 07.06.2023
Richelieu Eagles
RIC
04 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 04.06.2023
Richelieu Eagles
RIC
02 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 02.06.2023
Richelieu Eagles
RIC
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Karnataka
KAR
11 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 11.06.2023
Karnataka
KAR
09 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 09.06.2023
Karnataka
KAR
07 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 07.06.2023
Karnataka
KAR
04 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 04.06.2023
Karnataka
KAR
02 Jun
D
RIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 02.06.2023
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