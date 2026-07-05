List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Karnataka
KarnatakaKAR		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Richelieu Eagles
Richelieu EaglesRIC		11 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 11.06.2023
Richelieu Eagles
Richelieu EaglesRIC		09 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 09.06.2023
Richelieu Eagles
Richelieu EaglesRIC		07 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 07.06.2023
Richelieu Eagles
Richelieu EaglesRIC		04 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 04.06.2023
Richelieu Eagles
Richelieu EaglesRIC		02 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 02.06.2023
Richelieu Eagles
Richelieu EaglesRIC		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Karnataka
KarnatakaKAR		11 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 11.06.2023
Karnataka
KarnatakaKAR		09 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 09.06.2023
Karnataka
KarnatakaKAR		07 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 07.06.2023
Karnataka
KarnatakaKAR		04 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 04.06.2023
Karnataka
KarnatakaKAR		02 JunDRIC vs KAR List a List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka Results Score 02.06.2023

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