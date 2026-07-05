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List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A
List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
South Africa A
SOU
3
2
1
0
0
4
W
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Sri Lanka A
SRI
08 Jun
W
SRI vs SOU List a List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Results Score 08.06.2023
Sri Lanka A
SRI
06 Jun
L
SRI vs SOU List a List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Results Score 06.06.2023
Sri Lanka A
SRI
04 Jun
W
SRI vs SOU List a List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Results Score 04.06.2023
Sri Lanka A
SRI
3
1
2
0
0
2
L
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
South Africa A
SOU
08 Jun
L
SRI vs SOU List a List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Results Score 08.06.2023
South Africa A
SOU
06 Jun
W
SRI vs SOU List a List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Results Score 06.06.2023
South Africa A
SOU
04 Jun
L
SRI vs SOU List a List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Results Score 04.06.2023
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