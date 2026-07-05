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List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens
List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Zimbabwe A
ZIM
6
4
2
0
0
8
W
L
W
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Pakistan A
PAK
27 May
W
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 27.05.2023
Pakistan A
PAK
25 May
L
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 25.05.2023
Pakistan A
PAK
23 May
W
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 23.05.2023
Pakistan A
PAK
21 May
L
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 21.05.2023
Pakistan A
PAK
19 May
W
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 19.05.2023
Pakistan A
PAK
6
2
4
0
0
4
L
W
L
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Zimbabwe A
ZIM
27 May
L
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 27.05.2023
Zimbabwe A
ZIM
25 May
W
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 25.05.2023
Zimbabwe A
ZIM
23 May
L
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 23.05.2023
Zimbabwe A
ZIM
21 May
W
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 21.05.2023
Zimbabwe A
ZIM
19 May
L
ZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 19.05.2023
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