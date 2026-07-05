List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Zimbabwe A
Zimbabwe AZIM		642008WLWLW
OpponentDateResultMatch link
Pakistan A
Pakistan APAK		27 MayWZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 27.05.2023
Pakistan A
Pakistan APAK		25 MayLZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 25.05.2023
Pakistan A
Pakistan APAK		23 MayWZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 23.05.2023
Pakistan A
Pakistan APAK		21 MayLZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 21.05.2023
Pakistan A
Pakistan APAK		19 MayWZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 19.05.2023
Pakistan A
Pakistan APAK		624004LWLWL
OpponentDateResultMatch link
Zimbabwe A
Zimbabwe AZIM		27 MayLZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 27.05.2023
Zimbabwe A
Zimbabwe AZIM		25 MayWZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 25.05.2023
Zimbabwe A
Zimbabwe AZIM		23 MayLZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 23.05.2023
Zimbabwe A
Zimbabwe AZIM		21 MayWZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 21.05.2023
Zimbabwe A
Zimbabwe AZIM		19 MayLZIM vs PAK List a List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Results Score 19.05.2023

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