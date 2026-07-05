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Test Series England vs India
Test Series England vs India Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
England
ENG
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
India
IND
31 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 31.07.2025
India
IND
23 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 23.07.2025
India
IND
10 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 10.07.2025
India
IND
02 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 02.07.2025
India
IND
20 Jun
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 20.06.2025
India
IND
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
England
ENG
31 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 31.07.2025
England
ENG
23 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 23.07.2025
England
ENG
10 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 10.07.2025
England
ENG
02 Jul
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 02.07.2025
England
ENG
20 Jun
D
ENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 20.06.2025
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