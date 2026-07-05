Test Series England vs India Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
England
EnglandENG		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		31 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 31.07.2025
India
IndiaIND		23 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 23.07.2025
India
IndiaIND		10 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 10.07.2025
India
IndiaIND		02 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 02.07.2025
India
IndiaIND		20 JunDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 20.06.2025
India
IndiaIND		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
England
EnglandENG		31 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 31.07.2025
England
EnglandENG		23 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 23.07.2025
England
EnglandENG		10 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 10.07.2025
England
EnglandENG		02 JulDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 02.07.2025
England
EnglandENG		20 JunDENG vs IND Test Test Series England vs India Results Score 20.06.2025

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