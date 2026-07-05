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Test Series Sri Lanka vs Ireland
Test Series Sri Lanka vs Ireland Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Sri Lanka
SRI
2
2
0
0
0
4
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Ireland
IRL
24 Apr
W
SRI vs IRL Test Test Series Sri Lanka vs Ireland Results Score 24.04.2023
Ireland
IRL
16 Apr
W
SRI vs IRL Test Test Series Sri Lanka vs Ireland Results Score 16.04.2023
Ireland
IRL
2
0
2
0
0
0
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Sri Lanka
SRI
24 Apr
L
SRI vs IRL Test Test Series Sri Lanka vs Ireland Results Score 24.04.2023
Sri Lanka
SRI
16 Apr
L
SRI vs IRL Test Test Series Sri Lanka vs Ireland Results Score 16.04.2023
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