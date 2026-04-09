Indian Premier League
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
181
LSG
182
Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
161
RR
155
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
247
GT
218
Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
148
MI
147
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
163
DC
203